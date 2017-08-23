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Україна очікує летальну зброю від країн-партнерів - Міноборони

Середа, 23 серпня 2017, 17:52
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Україна на сьогодні отримала летальну зброю лише від Литви, але сподівається на надання такої зброї і від інших країн-партнерів.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З першого дня російської агресії ... ми звернулися до всіх країн світу з проханням надати нам допомогу у вигляді летальної зброї. Нам таку допомогу надала поки що лише Литва.

Ми продовжуємо чекати і готові до отримання летальної зброї. Але для цього потрібно рішення не наше, а країн-партнерів. Ми дуже сподіваємося на таку підтримку", - сказав Полторак журналістам на виставці озброєнь у центрі Києва в середу.

Нагадаємо, у вересні 2016 році Литва вперше з 2014 року передала летальне озброєня в Україну. Близько 150 тонн боєприпасів передані в Україну, в основному патрони калібру 5.45 для різних модифікацій автомата Калашникова АК-47.

Зазначимо, посол Чехії в Україні Радек Матула переконаний, що чеські виробники військової продукції ведуть переговори з українськими партнерами щодо поставок озброєння.

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