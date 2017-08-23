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Лідер німецьких лібералів знову пропонує "заморозити конфлікт" щодо Криму

Середа, 23 серпня 2017, 19:20
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Голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер знову заявив, що питання анексованого Росією Криму можна відкласти, проте анексію визнавати не можна.

Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, проведеному в середу, 23 серпня.

Коментуючи скандал щодо його слів стосовно півострову, він наголосив, що "Вільні демократи" у жодному разі не закликають визнати анексію Криму.

"Наша пропозиція полягає в тому, щоб ми повернулися до традиційної німецької політики розрядки", - пояснив Лінднер.

"Анексія Криму - це порушення міжнародного права, ми цього не приймаємо. Санкції залишаються чинними (…) Але все ж варто подивитися, чи зможемо ми перервати поточну спіраль ескалації та гонку озброєнь, чи готові в Росії змінити власну політику", - зазначив він.

Пропозиція лібералів щодо Криму полягає у такому: "Заморозити конфлікт, не визнаючи (анексії Криму. - Ред.) та запропонувати діалог щодо інших питань".

Якщо Росія не хоче виходити з глухого кута, каже Лінднер, тоді санкції треба посилювати, якщо Москва піде на поступки, то обмежувальні заходи можна буде поступово полегшувати.

"Може, колись напруженість настільки знизиться, що можна буде говорити і про Крим", - підсумував німецький політик.

Нагадаємо, на початку серпня цього року глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово розглядати окремо від інших питань, щоб досягти прогресу у відносинах з Москвою.

Згодом Лінднер прояснив свою позицію, заявивши, що його партія не визнає незаконну анексію Криму. Але оскільки наразі проблему окупації розв’язати не можливо, не варто прив’язувати до нього інші питання, адже інакше не вдасться досягнути прогресу у відносинах з Росією.

В уряді Німеччини запевнили, що не змінили свою позицію щодо питання анексованого Росією Криму.

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