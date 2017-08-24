В Росії відкрили перше офіційне турагентство КНДР

Четвер, 24 серпня 2017, 14:31

Північна Корея вперше відкрила в Росії офіційне туристичне агентство.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Заснована в 2017 році компанія NKOREAN, що спеціалізується на подорожах в Північну Корею, буде працювати за підтримки посольства КНДР у РФ.

Радник посольства КНДР у РФ Кім Сен Хун заявив на прес-конференції, що його країна гарантує "безпеку законослухняних туристів, чому сприяє і ядерний потенціал Північної Кореї". Він додав, що ядерні сили країни "повністю гарантують безпеку і мир на Корейському півострові".

Він також повідомив, що КНДР має намір активно розвивати туристичні зв'язки з Росією. Зокрема, буде спрощено процедуру видачі віз росіянам і терміни очікування скоротяться з 2-3 тижнів до 3-5 днів.

Нагадаємо, Громадянам США заборонили відвідувати КНДР. Заборона на відвідування громадянами США Північної Кореї набуває чинності з 1 вересня.

Заборону схвалили у зв'язку з серйозним і зростаючим ризиком арешту і тривалого утримання під вартою громадян США північнокорейською системою правоохоронних органів.