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Brexit: Меркель попередила Британію про необхідність сплати за зобов'язаннями

Субота, 26 серпня 2017, 15:37
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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель попередила, що Велика Британія буде змушена платити за зобов'язаннями перед ЄС, що є частиною переговорів щодо Brexit.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Це стосується зобов'язань, з якими Велика Британія вступила в ЄС, і вони, природно, нікуди не поділися", - сказала Меркель.

"Йдеться не про витрати на розлучення, що звучить наче штраф. Ми все ще перебуваємо на самому початку цих переговорів " – додала канцлерка.

Питання сплати коштів Європейському союзу Британією лишається одним з найбільш чутливих питань переговорів щодо умов виходу країни з ЄС.

ЄС вже склав перелік органів і фондів, яким належить сплатити певні кошти. Разом "рахунок за розлучення" може досягти 100 млрд євро.

Раніше глава МЗС Британії Борис Джонсон сказав, що не визнає рахунок у 100 мільярдів, але Британія сплатить усе, що вважає своїм зобов’язанням, "ні пенні більше, ні пенні менше".

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