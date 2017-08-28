У Британії через "містичний хімічний туман" понад 100 осіб потрапили до лікарні

Понад 100 людей потрапили до лікарні після того, як узбережжя Східного Сассексу у Великій Британії вкрилося невідомим "хімічним туманом".
Про це повідомляє The Guardian.
Населення у Бірлінг Геп, поблизу крейдяних скель "Seven Sisters", було евакуйовано екстреною службою після того, як люди поскаржилися на проблеми з диханням, подразнення очей та горла приблизно о 5 вечора в неділю.
Поліція заявила, що невідомий "хімічний туман", що надійшов із моря, призвів до того, що люди, які живуть поблизу узбережжя від Істбурна до Бірлінг Гепа, змушені були звернутися по допомогу у лікарню.
Поліція закликала людей у цьому районі закривати двері та вікна.
Пожежно-рятувальна служба Східного Сассексу заявила, що "хімічний інцидент" триває.
|Фото із сайту The Guardian
|Фото із сайту The Guardian
За даними місцевої поліції, інцидент, як видається, був спричинений "невідомим димом, що надійшов із моря", але точне джерело наразі ще не встановлено.