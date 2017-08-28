У Британії через "містичний хімічний туман" понад 100 осіб потрапили до лікарні

Понеділок, 28 серпня 2017, 09:11

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Понад 100 людей потрапили до лікарні після того, як узбережжя Східного Сассексу у Великій Британії вкрилося невідомим "хімічним туманом".

Про це повідомляє The Guardian.

Населення у Бірлінг Геп, поблизу крейдяних скель "Seven Sisters", було евакуйовано екстреною службою після того, як люди поскаржилися на проблеми з диханням, подразнення очей та горла приблизно о 5 вечора в неділю.

Поліція заявила, що невідомий "хімічний туман", що надійшов із моря, призвів до того, що люди, які живуть поблизу узбережжя від Істбурна до Бірлінг Гепа, змушені були звернутися по допомогу у лікарню.

Поліція закликала людей у цьому районі закривати двері та вікна.

Пожежно-рятувальна служба Східного Сассексу заявила, що "хімічний інцидент" триває.

Фото із сайту The Guardian

Фото із сайту The Guardian

За даними місцевої поліції, інцидент, як видається, був спричинений "невідомим димом, що надійшов із моря", але точне джерело наразі ще не встановлено.