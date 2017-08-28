В Британии из-за "мистического химического тумана" более 100 человек попали в больницу

Свыше сотни человек попали в больницу после того, как побережье Восточного Сассекса в Великобритании окутал неизвестный "химический туман".
Об этом сообщает The Guardian.
Население Бирлинг Гепа, что вблизи меловых скал Seven Sisters, было эвакуировано экстренной службой после того, как люди пожаловались на проблемы с дыханием, раздражение глаз и горла около 17:00 в воскресенье.
Полиция заявила, что неизвестный "химический туман", пришедший с моря, привел к тому, что люди, которые живут у побережья от Истбурна до Бирлинг Гепа, вынуждены были обратиться за помощью в больницу.
Полиция призвала людей в этом районе закрывать двери и окна.
Пожарно-спасательная служба Восточного Сассекса заявила, что "химический инцидент" продолжается.
|Фото с сайта The Guardian
|Фото с сайта The Guardian
По данным местной полиции, инцидент, вероятно, был вызван "неизвестным дымом, пришедшим с моря", но точный источник пока не установлен.