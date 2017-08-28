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Глава МЗС Латвії не виключає провокацій в ході навчань РФ і Білорусі

Понеділок, 28 серпня 2017, 11:54
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У ході спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017" Латвії варто бути готовою до можливих провокацій.

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, повідомляє портал Delfi.

За його словами, провокації спочатку можуть виглядати як випадкова подія, зате потім ці "випадкові події" можуть вилитися в повномасштабну кризову ситуацію в країні.

При цьому Ринкевич впевнений, що мова не йтиме про прямий військовий напад на країну, і прямої загрози Латвії немає. Багато в чому це обумовлено тим, що зараз у Латвії розміщений контингент НАТО. Але окремі спроби "промацати" систему оборони можуть вестися — наприклад, військові літаки Росії можуть "випадково" увійти в повітряний простір Латвії.

Раніше міністерство оборони Латвії отримало запрошення Білорусі для двох військових спостерігачів взяти участь у передбачених у вересні російсько-білоруських навчаннях "Захід".

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