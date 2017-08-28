Українці переказали з Німеччини рекордну за п’ять років суму - 56 млн євро

Понеділок, 28 серпня 2017, 20:52

У 2016 році українці переказали з Німеччини до України 56 мільйонів євро – це найвищий показник за останні п’ять років.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Федеральний банк Німеччини.

Ця сума є більшою, ніж в 2015 та 2014 роках, коли до України було відправлено 52 та 54 мільйони євро відповідно, і є найвищим показником з 2012 року.

Загалом в 2016 році вихідці з інших країн, які проживають у Німеччині, переказали в свої рідні країни 4,2 мільярда євро. Ця сума є рекордною з часу об'єднання Німеччини та на 700 мільйонів євро перевищує показники 2015 року.

Найбільше з ФРН надсилають грошей у Туреччину - туди переказують щороку близько 800 мільйонів євро.

Нагадаємо, від початку року Німеччина видала українцям дві тисячі "блакитних карток", які надають фахівцям, що мають трудовий контракт із компаніями на території ЄС.