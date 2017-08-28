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Украинцы перевели из Германии рекордную за пять лет сумму - 56 млн евро

Понедельник, 28 августа 2017, 20:52
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В 2016 году украинцы перевели из Германии в Украину 56 млн евро - это самый высокий показатель за последние пять лет.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральный банк Германии.

Эта сумма больше, чем в 2015 и 2014 годах, когда в Украину было отправлено 52 и 54 миллиона евро соответственно, и является самым высоким показателем с 2012 года.

Всего в 2016 году выходцы из других стран, проживающие в Германии, перевели в свои родные страны 4,2 миллиарда евро. Эта сумма является рекордной со времени объединения Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года.

Больше всего из ФРГ присылают денег в Турцию - туда переводят ежегодно около 800 млн евро.

Напомним, с начала года Германия выдала украинцам две тысячи "голубых карт", которые предоставляют специалистам, имеющим трудовой контракт с компаниями на территории ЕС.

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