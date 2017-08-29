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"Талібан" взяв на себе відповідальність за теракт в Кабулі біля посольства США

Вівторок, 29 серпня 2017, 18:54
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Радикальний ісламістський рух "Талібан" взяв на себе відповідальність за теракт у комерційному районі в Кабулі неподалік від посольства США, в результаті якого загинули щонайменше п'ять людей.

Про це повідомляє The Associated Press.

Вибух у Кабулі стався у філії приватного банку. Терорист підійшов до банку, і хотів пройти перевірку безпеки та увійти в будівлю.

Очевидно усвідомлюючи, що він не пройде повз охорону, він задіяв свій вибуховий жилет прямо біля дверей.

Посольство США знаходиться приблизно в 500 метрах від місця вибуху. В результаті теракту загинули п’ять осіб, ще дев’ять людей отримали поранення.

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