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У розпал туристичного сезону працівники аеропорту Барселони оголосять страйк

Четвер, 03 серпня 2017, 19:41
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У розпал туристичного сезону співробітники служби контролю безпеки аеропорту Ель Прат у Барселоні оголошують страйк, який може вилитися у величезні черги пасажирів.

Про це повідомляє The Local.

Спершу працівники проведуть частковий страйк. У п’ятницю, 4 серпня, вони зупинять роботу на 4 години. Аналогічні часткові страйки заплановані на неділю, понеділок та ще один день наприкінці тижня.

14 серпня працівники оголосять повноцінний страйк і не працюватимуть усю добу.

360 співробітників служби скаржаться на недостатню кількість персоналу та надмірну кількість робочих годин. Аеропорт Ель Прат є головним європейським хабом для лоу-костів.

З 2009 по 2016 роки пасажиропотік у аеропорту Ель Прат зріс на 60% - здебільшого завдяки туристам, які прилітають у Барселону. 

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