В разгар туристического сезона сотрудники аэропорта Барселоны объявят забастовку

Четверг, 03 августа 2017, 19:41

В разгар туристического сезона сотрудники службы контроля безопасности аэропорта Эль Прат в Барселоне объявляют забастовку, которая может вылиться в огромные очереди пассажиров.

Об этом сообщает The Local.

Сначала работники проведут частичную забастовку. В пятницу, 4 августа, они остановят работу на 4 часа. Аналогичные частичные забастовки запланированы на воскресенье, понедельник и еще один день в конце недели.

14 августа работники объявят полноценный забастовку и не будут работать сутки.

360 сотрудников службы жалуются на недостаточное количество персонала и чрезмерное количество рабочих часов. Аэропорт Эль Прат является главным европейским хабом для лоу-костов.

С 2009 по 2016 год пассажиропоток в аэропорту Эль Прат вырос на 60% - в основном благодаря туристам, которые прилетают в Барселону.