Українці замовили понад 1 млн біометричних паспортів з початку безвізу

Четвер, 31 серпня 2017, 12:38

З початку набуття чинності безвізового режиму між Україною та Євросоюзом держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" отримало понад мільйон заявок на виготовлення біометричних паспортів.

Про це йдеться у відповіді директора комбінату Юрія Онищенка на запит "Громадського".

З 11 червня по 28 серпня поліграфкомбінат отримав 1 109 049 замовлень на виготовлення біометричних паспортів.

За той же період держпідприємство виготовило 775 871 паспортів. Отже, у поліграфкомбінату лишилось ще 333 178 замовлень.

"Державний центр персоналізації документів Поліграфкомбінату "Україна" працює цілодобово 7 днів на тиждень. Трудовий колектив поліграфкомбінату, незважаючи на відпускний період, працює у тризмінному режимі без вихідних", – йдеться у відповіді.

Із цих даних випливає, що комбінат виготовляв у середньому 9821 паспорт на день. Таким чином, для того, щоб виготовити решту 333 тисячі паспортів, підприємству необхідно приблизно 34 доби.

"У найближчі 3-4 місяці поліграфкомбінат "Україна" очікує поставку додаткової системи з персоналізації паспортів BookMaster One System, виробництва компанії IAI industrial system B.V. (Нідерланди), що збільшить загальну виробничу потужність з персоналізації бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон більше ніж у два рази", – додали у дирекції поліграфкомбінату.

Нагадаємо, 200 тисяч українців скористалися безвізовим режимом з Євросоюзом від початку його дії.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени ЄС запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працює безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".