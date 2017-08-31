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Під контролем "Ісламської держави" залишилося тільки одне місто в Іраку

Четвер, 31 серпня 2017, 17:09
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Під контролем бойовиків "Ісламської держави" залишилося тільки одне велике іракське місто – Гавія у провінції Кіркук, що знаходиться у 300 км на північ від Багдада.

Про це повідомляє AFP.

Після того, як армія Іраку за підтримки очолюваної США коаліції відбила у джихадистів їхні основні центри Н, ІДІЛ контролює лише Гавію з населенням близько 100 тисяч осіб, і кілька районів у пустелі вздовж кордону з Сирією.

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Втрата Таль-Афара, розташованого між Мосулом і сирійським кордоном, позбавила ІДІЛ важливого центру на шляху між сирійськими та іракськими частинами "халіфату".

З 2014 року "Ісламська держава" втратила в Іраку більшу частину території, яку вона контролювала, а під час бойових дій були вбиті тисячі бійців терористичного угруповання.

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