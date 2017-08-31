Найти
АКТУАЛЬНО

Британия не хочет выполнять финобязательства ЕС в отношении Украины после Brexit

В Польше 28 человек пострадали в результате столкновения поездов

Макрон о ситуации в Украине: Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рук

Украина требует от ЕК разъяснений из-за скандального заявления Юнкера о членстве в ЕС

ЦРУ предупредило спецслужбы Испании о возможных терактах еще 25 мая

Украинцы заказали более 1 млн биометрических паспортов с начала безвиза

Дмитрия Фирташа не экстрадируют из Австрии в Испанию






Под контролем "Исламского государства" остался только один город в Ираке

Четверг, 31 августа 2017, 17:09
карта
Версия для печати Комментарии

Под контролем боевиков "Исламского государства" остался лишь один большой иракский город - Гавия в провинции Киркук, который находится в 300 км к северу от Багдада.

Об этом сообщает AFP.

После того как армия Ирака при поддержке возглавляемой США коалиции отбила у джихадистов их основные центры – Мосул и Таль-Афар, ИГИЛ контролирует лишь Гавию с населением около 100 тысяч человек и несколько районов в пустыне вдоль границы с Сирией.

Нажмите для увеличения 

Потеря Таль-Афара, расположенного между Мосулом и сирийской границей, лишила ИГИЛ важного центра на пути между сирийскими и иракскими частями "халифата".

С 2014 года "Исламское государство" потеряло в Ираке большую часть территории, которую контролировало, а во время боевых действий были убиты тысячи его боевиков.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:37
Насилие в Римини: во время нового нападения на пляже задержали марокканца
17:09
карта
Под контролем "Исламского государства" остался только один город в Ираке
17:05
В сентябре в Киев приедет вице-президент Еврокомиссии
16:56
Македония призвала Грецию "признать новую реальность" на фоне спора о названии страны
16:39
Жителям города в ФРГ раздадут таблетки с йодом на случай аварии на АЭС в Бельгии
15:43
Германия закроет дело 96-летнего бывшего санитара Аушвица
15:40
Орбан попросит у ЕС 400 миллионов евро для защиты границ от мигрантов
15:24
Британия не хочет выполнять финобязательства ЕС в отношении Украины после Brexit
15:22
Россия сняла запрет на некоторые виды турецких овощей
15:21
Мужчину, напавшего с мечом на полицейских в Лондоне, обвиняют в терроризме
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Оксана Бедратенко, Украинская служба "Голоса Америки"

Украинские интересы в Вашингтоне: кто и зачем обращается к американским лоббистам

"Обычно заказы украинских бизнесменов не касаются принятия решений в Конгрессе. Для них работа с американскими лоббистами – это способ продвижения своих компаний в США, а также своеобразная защита от давления внутри Украины".

Галина Жовтко, Европейская правда

Тачки, яхты, бриллианты: как Франция преследует иностранных лидеров за незаконное обогащение

А в 2011 году парижская полиция конфисковала 11 спортивных автомобилей Обианга-младшего на сумму $5 млн. Уже через год в его особняке на престижной в Париже авеню Фош был проведен обыск и обнаружены предметы роскоши на миллионы евро...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  