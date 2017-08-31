Под контролем "Исламского государства" остался только один город в Ираке

Четверг, 31 августа 2017, 17:09

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Под контролем боевиков "Исламского государства" остался лишь один большой иракский город - Гавия в провинции Киркук, который находится в 300 км к северу от Багдада.

Об этом сообщает AFP.

После того как армия Ирака при поддержке возглавляемой США коалиции отбила у джихадистов их основные центры – Мосул и Таль-Афар, ИГИЛ контролирует лишь Гавию с населением около 100 тысяч человек и несколько районов в пустыне вдоль границы с Сирией.

Потеря Таль-Афара, расположенного между Мосулом и сирийской границей, лишила ИГИЛ важного центра на пути между сирийскими и иракскими частями "халифата".

С 2014 года "Исламское государство" потеряло в Ираке большую часть территории, которую контролировало, а во время боевых действий были убиты тысячи его боевиков.