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Насильство в Ріміні: під час нового нападу на пляжі затримали марокканця

Четвер, 31 серпня 2017, 17:37
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В італійському курортному місті Ріміні карабінери зуміли завадити новому епізоду сексуального насильства, затримавши на місці нападника-марокканця.

Про це повідомляє ANSA.

Минулої ночі нападник намагався пограбувати пару з Парми, вчинивши спробу зґвалтування. Близько п’ятої ранку правоохоронці отримали дзвінок від чоловіка, який стверджував, що його дружина в небезпеці.

Як з’ясувалося, зустрівши пару, нападник спершу відібрав телефон у жінки, а потім наказав їй слідувати за ним на пляж. Коли карабінери прибули на місце, нападник був роздягнений та намагався завершити злочин.

Затриманий виявився 34-річним марокканцем.

Нагадаємо, в останні тижні у Ріміні відбулися декілька випадків насильства. У ніч на суботу 26 серпня група нападників побила туриста з Польщі та жорстоко зґвалтувала його дружину

Впродовж ночі ця ж група напала на транссексуала з Перу та, вірогідно, на пару з Австрії.

12 серпня відбувся напад на пару з Ломбардії. Діяли за аналогічним сценарієм: атакували на пляжі посеред ночі. У чоловіка вкрали гаманець, годинник та смартфон, а жінку хотіли зґвалтувати.

Поліція підозрює у злодіяннях 15 осіб - вихідців з Тунісу та Марокко. Підозрювані є на записах із камер спостереження, які є у розпорядженні поліції. 

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