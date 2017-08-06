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В Ірані скандал через "компрометуючі" селфі депутатів із Могеріні

Неділя, 06 серпня 2017, 18:07
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Члени іранського парламенту опинилися під критикою за "дивну" поведінку, пов'язану з провідним дипломатом ЄС, Федерікою Могеріні.

Про це повідомляє BBC.

Могеріні перебувала з візитом в Ірані для участі в урочистій церемонії інавгурації президента країни Хасана Руахані в суботу, коли опинилася в центрі уваги депутатів.

 Фото Reuters
Фото EPA 

Повідомляється, що у ЗМІ з'явилися фото, де Могеріні перебуває в оточені низки депутатів-чолвіків, які роблять селфі з нею або ж просто фотографують її.

Багато користувачів соціальних мереж розкритикували депутатів та назвали їхні дії "принизливими".

Іранське інформаційне агентство Fars опублікувало фотографію, на якій можна побачити Могеріні, яка не у захваті від того, що відбувається. Користувачі соцмереж назвали поведінку депутатів "дивною".

Один з іранських депутатів, Аліреза Салімі, називав поведінку своїх колег "підкоренням власної волі Заходу", заявивши, що відповідний комітет з поведінки може почати розслідування інциденту.

Хоча Салімі й відчув "підлабузництво перед Заходом" у поведінці депутатів, проте в соцмережах образ чоловіків, які оточують Могеріні, був висміяний.

Деякі користувачі Twitter заявили, що іранські депутати "поставили націю у незручне становище".

Хесам Ашена, культурний радник президента країни, заявив: "Це культурна, а не політична проблема. З кожним із цих шанованих депутатів, що пов'язані із цими селфі, буде проведено серйозну розмову".

Нагадаємо, Іран перебуває під санкціями ЄС через порушення прав людини та розробку ядерної програми.

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