В Иране скандал из-за "компрометирующих" селфи депутатов из Могерини

Члены иранского парламента оказались под критикой из-за "странного" поведения, связанного с ведущим дипломатом ЕС, Федерикой Могерини.
Об этом сообщает BBC.
Могерини находилась с визитом в Иране для участия в торжественной церемонии инаугурации президента страны Хасана Руахани в субботу, когда оказалась в центре внимания депутатов.
|Фото Reuters
|Фото EPA
Сообщается, что в СМИ появились фото, где Могерини находится в окружении ряда депутатов-мужчин, которые делают селфи с ней или просто фотографируют ее.
Многие пользователи социальных сетей раскритиковали депутатов и назвали их действия "унизительными".
Иранское информационное агентство Fars опубликовало фотографию, на которой можно увидеть Могерини, которая не в восторге от того, что происходит. Пользователи соцсетей назвали поведение депутатов "странным".
📸 سلفی عجیب نماینده مجلس با #موگرینی ! pic.twitter.com/SafOwtQreZ— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 5 серпня 2017 р.
Один из иранских депутатов, Алиреза Салиме, называл поведение своих коллег "покорением перед Западом", заявив, что соответствующий комитет по поведению может начать расследование инцидента.
Хотя Салиме и почувствовал "подхалимство перед Западом" в поведении депутатов, однако в соцсетях образ мужчин, окружающих Могерини, был высмеян.
لامصب، گفتم اینو من یه جایی قبلاً دیده بودم ها ...#سفیدبرفی #سلفی #مجلس #موگرینی #تحلیف pic.twitter.com/RkTXMt6kv2— شاه دولابی (@SHAH_DULABI) 6 серпня 2017 р.
Некоторые пользователи Twitter заявили, что иранские депутаты "поставили нацию в неудобное положение".
Хесама Ашен, культурный советник президента страны, заявил: "Это культурная, а не политическая проблема. С каждым из этих уважаемых депутатов, связанных с этими селфи, будет проведен серьезный разговор".
Напомним, Иран находится под санкциями ЕС из-за нарушения прав человека и разработку ядерной программы.