В Иране скандал из-за "компрометирующих" селфи депутатов из Могерини

Воскресенье, 06 августа 2017, 18:07

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Члены иранского парламента оказались под критикой из-за "странного" поведения, связанного с ведущим дипломатом ЕС, Федерикой Могерини.

Об этом сообщает BBC.

Могерини находилась с визитом в Иране для участия в торжественной церемонии инаугурации президента страны Хасана Руахани в субботу, когда оказалась в центре внимания депутатов.

Фото Reuters

Фото EPA

Сообщается, что в СМИ появились фото, где Могерини находится в окружении ряда депутатов-мужчин, которые делают селфи с ней или просто фотографируют ее.

Многие пользователи социальных сетей раскритиковали депутатов и назвали их действия "унизительными".

Иранское информационное агентство Fars опубликовало фотографию, на которой можно увидеть Могерини, которая не в восторге от того, что происходит. Пользователи соцсетей назвали поведение депутатов "странным".

Один из иранских депутатов, Алиреза Салиме, называл поведение своих коллег "покорением перед Западом", заявив, что соответствующий комитет по поведению может начать расследование инцидента.

Хотя Салиме и почувствовал "подхалимство перед Западом" в поведении депутатов, однако в соцсетях образ мужчин, окружающих Могерини, был высмеян.

Некоторые пользователи Twitter заявили, что иранские депутаты "поставили нацию в неудобное положение".

Хесама Ашен, культурный советник президента страны, заявил: "Это культурная, а не политическая проблема. С каждым из этих уважаемых депутатов, связанных с этими селфи, будет проведен серьезный разговор".

Напомним, Иран находится под санкциями ЕС из-за нарушения прав человека и разработку ядерной программы.