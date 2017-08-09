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Посол Чехії прокоментував антиукраїнські заяви президента Земана

Середа, 09 серпня 2017, 09:52
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Офіційна позиція Чехії – це позиція уряду, який зацікавлений у добрих відносинах з Україною.

Так посол Чехії в Україні Радек Матула прокоментував антиукраїнські заяви президента Мілоша Земана у інтерв’ю "Європейській правді".

"В Чехії – як і в більшості країн світу – немає однакових поглядів на світ у всіх представників влади. Але немає жодних сумнівів, що чеський уряд – а саме він відповідає за концепцію зовнішньої політики держави – зацікавлений у добрих відносинах з Україною", – заявив дипломат.

За його словами, в рамках ЄС, НАТО та інших міжнародних організацій Чехія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Чехія не визнає анексію Криму та виступає за мирне врегулювання.

Дипломат переконаний, що чеський уряд не підтримає позицію Земана у питанні пом’якшення санкцій щодо Росії.

"Чеський уряд вважає, що санкції не можуть бути переглянуті, якщо причини для їх запровадження не були вирішені. Ми дійсно вважаємо важливим збереження єдності в ЄС з цього питання, а тому – підтримували і підтримуємо продовження санкцій до повного виконання Мінських угод", – зауважив Матула.

Дипломат додав, що навіть після врегулювання на Сході України Чехія наполягатиме, що необхідно залишити в силі санкції, пов'язані з незаконною анексією Криму.

Детальніше читайте у інтерв’ю "Європейської правди": "Посол Чехії: Ми відкриваємо можливість постачання військової техніки в Україну".

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Сергій Сидоренко, Європейська правда

Посол Чехії: Ми відкриваємо можливість постачання військової техніки в Україну

Радек Матула: "Я поважаю право президента Земана висловлювати свою думку з питань зовнішньої політики. І, звичайно ж, знаю, що багато з цих висловлювань Україні не подобалися. Але більшість із них датовані 2014-2015 роками... Я впевнений, що позиція Чехії не зміниться..."

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