Прем'єр Словенії попередив Хорватію: "Наша поліція вже контролює море"

П'ятниця, 01 вересня 2017, 09:22

Прем'єр-міністр Словенії Міро Церар заявив, що очікує від Хорватії виконання рішення суду в Гаазі щодо хорватсько-словенського кордону, наголосивши, що словенська поліція вже контролює море.

Про це повідомляє Vecernji.hr.

"Уряд інтенсивно діє за рішенням керівництва держави, щоб дати Хорватії достатньо можливостей змінити свою точку зору та підходи до виконання вердикту", - сказав Церар.

За його словами, уряд Словенії буде рішуче діяти, якщо хорватська сторона не погодиться на поступки.

"З Хорватією ми повинні продовжувати діалог і дати їй шанс перестати порушувати міжнародне та європейське право та поважати зобов'язання, передбачені арбітражною угодою", - сказав Церар.

"Наша поліція вже контролює все море, яке знаходиться в рамках наших кордонах, але ми нічого не робимо щодо тих, хто перетинає море", - сказав він.

Нагадаємо, Арбітражний суд в Гаазі виніс рішення щодо спору між Хорватією та Словенією довкола морського кордону у Піранській затоці на півночі Адріатичного моря, який ведеться з 1991 року.

Суд віддав Словенії близько 75% вод Піранської затоки, як того і просила Любляна. У Хорватії назвали рішення суду заангажованим, відмовившись його виконувати.

Раніше повідомлялося, що Словенія може звернутися до Європейської комісії за допомогою у впровадженні нещодавнього рішення суду в Гаазі щодо територіальної суперечки з Хорватією.

Детальніше читайте у статті: "ЄС отримав територіальну суперечку: чому Хорватія не визнала рішення Гаазького суду".