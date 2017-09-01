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Премьер Словении предупредил Хорватию: "Наша полиция уже контролирует море"

Пятница, 01 сентября 2017, 09:22
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Премьер-министр Словении Миро Церар заявил, что ожидает от Хорватии исполнения решения суда в Гааге по хорватско-словенской границе, отметив, что словенская полиция уже контролирует море.

Об этом сообщает Vecernji.hr.

"Правительство интенсивно действует по решению руководства государства, чтобы дать Хорватии достаточно возможностей изменить свою точку зрения и подходы к выполнению вердикта", - сказал Церар.

По его словам, правительство Словении будет решительно действовать, если хорватская сторона не согласится на уступки.

"С Хорватией мы должны продолжать диалог и дать ей шанс перестать нарушать международное и европейское право и уважать обязательства, предусмотренные арбитражным соглашением", - сказал Церар.

"Наша полиция уже контролирует все море, которое находится в пределах наших границ, но мы ничего не делаем в отношении тех, кто пересекает море", - сказал он.

Напомним, Арбитражный суд в Гааге вынес решение по спору между Хорватией и Словенией вокруг морской границы в Пиранском заливе на севере Адриатического моря, который ведется с 1991 года.

Суд отдал Словении около 75% вод Пиранского залива, как того и просила Любляна. В Хорватии назвали решение суда ангажированным, отказавшись его выполнять.

Ранее сообщалось, что Словения может обратиться в Европейскую комиссию с помощью во внедрении недавнего решения суда в Гааге по территориальному спору с Хорватией.

Подробнее читайте в статье: "ЕС получил территориальный спор: почему Хорватия не признала решение Гаагского суда".

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