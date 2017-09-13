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Британські депутати запропонували 59 сторінок поправок до законопроекту про Brexit

Середа, 13 вересня 2017, 08:17
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Британські депутати запропонували 136 поправок до законопроекту про скасування на території країни загальноєвропейського законодавства після виходу Британії з ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

Законопроект був прийнятий у другому читанні Палатою громад. За даними видання, поправки займають загалом 59 сторінок, тоді як сам законопроект займає 62 сторінки.

Серед іншого у поправках пропонується продовжити членство країни в загальному ринку ЄС або не дати уряду можливості самостійно модифікувати європейські закони під потреби Британії за допомогою підзаконних актів, оминаючи парламент.

Обговорення поправок, як очікується, почнеться в жовтні і триватиме вісім днів. Після цього законопроект надійде до Палати громад для розгляду в третьому читанні.

У разі затвердження документ перейде для обговорення в Палату лордів, де також проходитиме три читання. Після узгодження обома палатами парламенту документ має затвердити королева Британії.

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