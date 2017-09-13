Британские депутаты предложили 59 страниц поправок к законопроекту о Brexit

Среда, 13 сентября 2017, 08:17

Британские депутаты предложили 136 поправок к законопроекту об отмене на территории страны общеевропейского законодательства после выхода Британии из ЕС.

Об этом сообщает Financial Times.

Законопроект был принят во втором чтении Палатой общин. По данным издания, поправки занимают в целом 59 страниц, тогда как сам законопроект занимает 62 страницы.

Среди прочего в поправках предлагается продлить членство страны на общем рынке ЕС или не дать правительству возможности самостоятельно модифицировать европейские законы под нужды Британии с помощью подзаконных актов, минуя парламент.

Обсуждение поправок, как ожидается, начнется в октябре и продлится восемь дней. После этого законопроект поступит в Палату общин для рассмотрения в третьем чтении.

В случае утверждения документ перейдет для обсуждения в Палате лордов, где также будет проходить три чтения.

После согласования обеими палатами парламента документ должна утвердить королева Великобритании.