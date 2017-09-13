США можуть оштрафувати консульство РФ в Сан-Франциско за чорний дим

Середа, 13 вересня 2017, 11:29

Американська служба з контролю якості повітря направила повідомлення про правопорушення працівникам російського консульства у Сан-Франциско, де за день до його закриття було помічено чорний дим.

Про це повідомляє CBS San Francisco.

"Ми направляємо повідомлення про правопорушення за спалювання сміття", - сказав речник служби з контролю якості повітря (Bay Area Air Quality Management District) Ральф Борман.

"Їх співробітники будуть на зв'язку з нашим працівником, щоб розглянути обставини та врегулювати порушення", - додав він.

"Зрозуміло, що вони не спалювали сухі гілки", - сказав Борман.

"Було багато чорного диму, і це бачили багато свідків, і через товщину та чорноту диму було зрозуміло, що це було якесь сміття або матеріал, який не можна спалювати", - сказав він.

Борман додав, що наразі не встановлено суми штрафу за правопорушення, а сам процес врегулювання "може тривати від декількох тижнів до місяців".

Нагадаємо, чорний дим з'явився над будівлею генконсульства Росії в Сан-Франциско, за день до того, як російський уряд мав звільнити об'єкт.

Як відомо, у Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

У Держдепі пояснили, цей крок зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал у Росії.