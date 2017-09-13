США могут оштрафовать консульство РФ в Сан-Франциско за "черный дым"

Среда, 13 сентября 2017, 11:29

Американская служба по контролю качества воздуха направила сообщения о правонарушениях работникам российского консульства в Сан-Франциско, где за день до его закрытия был замечен черный дым.

Об этом сообщает CBS San Francisco.

"Мы направляем сообщения о правонарушениях за сжигание мусора", - сказал представитель службы по контролю качества воздуха (Bay Area Air Quality Management District) Ральф Борман.

"Их сотрудники будут на связи с нашим работником, чтобы рассмотреть обстоятельства и урегулировать нарушения", - добавил он.

"Понятно, что они не сжигали сухие ветки", - сказал Борман.

"Было много черного дыма, и это видели многие свидетели, и из-за густоты и черноты дыма было понятно, что это был какой-то мусор или материал, который нельзя сжигать", - сказал он.

Борман добавил, что пока не установлены суммы штрафа за правонарушения, а сам процесс урегулирования "может длиться от нескольких недель до месяцев".

Напомним, черный дым появился над зданием генконсульства России в Сан-Франциско за день до того, как российское правительство должно было освободить объект.

Как известно, в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Госдепе объяснили, что этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.