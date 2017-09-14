Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на півроку

Четвер, 14 вересня 2017, 16:11

Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це ідеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні на в’їзд до та замороженні активів.

Санкції будуть продовжені до 15 березня 2018 року.

Як ідеться у повідомленні, список був переглянутий. Із нього виключили чотирьох фізичних осіб, які вже померли. Через злиття три компанії були виключені зі списку та знову додані до нього у вигляді нової юридичної особи.

Нагадаємо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися.