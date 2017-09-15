Порошенко: ми більше не повернемося до позаблокового статусу

П'ятниця, 15 вересня 2017, 09:58

Україна втратила привід повертатися до позаблокового статусу, остільки таке рішення лише допоможе Росії.

Про це заявив президент Петро Порошенко на виступі під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На думку Порошенка, Україні немає сенсу розглядати можливість проголошення нейтрального статусу.

"Ані нейтральність, ані позаблоковий статус не допомагають Україні. Це було хитрістю, що має єдину мету – послабити жертву", - пояснив президент.

"Будапештський меморандум також не працює… Десяток будапештських меморандумів забезпечують менше гарантій, ніж один ядерний заряд", - додав він.

Як відомо, позаблоковий статус України у 2014 році не завадив Росії вторгтися в Україну і окупувати частину її території.

Нагадаємо, 8 червня Верховна рада підтримала законопроект №6470, який закріпляє зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.

13 липня президент Порошенко анонсував початок діалогу з Альянсом про надання України Плану дій щодо членства.

Члени Північноатлантичної ради "взяли до уваги" прагнення України отримати План дій щодо членства, але не давали згоди з цього приводу.