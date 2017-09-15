Порошенко: Мы больше не вернемся к внеблоковому статусу

Пятница, 15 сентября 2017, 09:58

У Украины нет повода возвращаться к внеблоковому статусу, постольку такое решение только поможет России.

Об этом заявил президент Порошенко на выступлении во время ежегодной встречи Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Также, по его мнению, Украине нет смысла рассматривать возможность провозглашения нейтрального статуса.

"Ни нейтральность, ни внеблоковый статус не помогают Украине. Это было хитростью, преследующей единственную цель - ослабить жертву", - пояснил президент.

"Будапештский меморандум тоже не работает... Десяток будапештских меморандумов дают меньше гарантий, чем один ядерный заряд", - добавил он.