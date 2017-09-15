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Мінський процес необхідно перезапустити – екс-прем'єр Британії

П'ятниця, 15 вересня 2017, 12:39
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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон вважає, що Мінський процес необхідно перезапустити.

Про це екс-прем'єр Британії заявив на 14-й щорічній конференції YES в Києві в п'ятницю, повідомляє Liga.net.

За словами Кемерона, потрібно перезапустити Мінський процес. При цьому він не сказав, що конкретно для цього потрібно зробити.

Екс-прем'єр Британії також вважає, що країни Заходу зробили помилку, коли, за великим рахунком, закрили очі на російську інтервенцію в Грузію в 2008 році: це дало зрозуміти Росії, що "можна йти далі", і призвело в підсумку до нападу держави-агресора на Україну.

Нагадаємо, на думку Петра Порошенка, за присутності миротворців Росія буде змушена дотримуватися положень "Мінська": "Адже в чому проблема "Мінська"? В тому, що Росія не хоче його виконувати. Миротворці можуть допомогти його виконанню".

Порошенко вважає, що присутність миротворців, зокрема, підштовхне РФ до виведення військ з Донбасу.

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