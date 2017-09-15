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Ключові країни ЄС підтримали український підхід щодо миротворців – Порошенко

П'ятниця, 15 вересня 2017, 10:26
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Президент Порошенко стверджує, що Україна здобула підтримку найбільших країн-членів ЄС у питанні можливого формату миротворчої місії.

Про це він заявив у виступі під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Миротворці повинні мати мандат, що поширюється на всю територію Донбасу. Наші партнери в Європі – Британія, Франція, Німеччина – підтримують таку ідею", - запевнив він.

Порошенко окремо наголосив, що направлення миротворців в Україну не суперечить Мінським домовленостям.

"Це – абсолютно необхідний компонент Мінської угоди", - вважає президент.

На думку Порошенка, за присутності миротворців Росія буде змушена дотримуватися положень "Мінська": "Адже в чому проблема "Мінська"? В тому, що Росія не хоче його виконувати. Миротворці можуть допомогти його виконанню".

Порошенко вважає, що присутність миротворців, зокрема, підштовхне РФ до виведення військ з Донбасу.

Як відомо, Петро Порошенко має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Після розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель Путін допустив розміщення миротворців ООН не лише на лінії зіткнення на Донбасі.

Нещодавно голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що в ЄС очікують отримати більше інформації щодо окремих пропозицій України та Росії про розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Читайте також на сайті "Європейської правди": "Усі деталі миротворчої місії: яка битва чекає на Україну в ООН".

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