Минский процесс необходимо перезапустить – экс-премьер Британии

Пятница, 15 сентября 2017, 12:39

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Минский процесс необходимо перезапустить.

Об этом экс-премьер Великобритании заявил на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу, сообщает Liga.net.

По словам Кэмерона, нужно перезапустить Минский процесс. При этом он не сказал, что именно для этого нужно сделать.

Экс-премьер Великобритании также считает, что страны Запада сделали ошибку, когда, по большому счету, закрыли глаза на российскую интервенцию в Грузию в 2008 году: это дало понять России, что "можно идти дальше", и привело в итоге к нападению на Украину.

Напомним, по мнению Петра Порошенко, в присутствии миротворцев Россия будет вынуждена соблюдать положения "Минска": "Ведь в чем проблема "Минска"? В том, что Россия не хочет его выполнять. Миротворцы могут помочь его выполнению".

Порошенко считает, что присутствие миротворцев, в частности, подтолкнет РФ к выводу войск с Донбасса.