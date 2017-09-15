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Путін попросив Макрона підтримати ініціативу РФ щодо миротворців ООН – Кремль

П'ятниця, 15 вересня 2017, 15:55
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Президент Росії Володимир Путін закликав президента Франції Еммануеля Макрона підтримати російську ініціативу щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

 Про це ішлося під час телефонної розмови французького та російського президентів, повідомляє прес-служба Кремля.

"Володимир Путін закликав Еммануеля Макрона підтримати російську ініціативу про заснування місії ООН зі сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на південному сході України", - заявили в Кремлі.

Повідомляється, що президенти РФ і Франції "відзначили важливість повного і неухильного дотримання сторонами конфлікту досягнутих домовленостей, в тому числі так званого "шкільного перемир'я".

Нагадаємо, екс-посол США в ООН Джон Болтон вважає, що введення миротворців на Донбас може привести до заморожування конфлікту і не допоможе відновити контроль України над усією своєю територією.

Екс-держсекретар США Джон Керрі вважає, що ідею введення миротворців ООН в зону конфлікту на Донбасі, яку несподівано підтримав Володимир Путін, необхідно ретельно юридично проаналізувати.

Читайте також на сайті "Європейської правди": "Усі деталі миротворчої місії: яка битва чекає на Україну в ООН".

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