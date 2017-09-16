Екс-президент Польщі бачить загрозу погіршення відносин з Україною

Субота, 16 вересня 2017, 12:42

Через брак експертних дискусій між Польщею та Україною, а також через піднесення націоналізму відносини України та Польщі можуть суттєво погіршитися.

Про це під час форуму Ялтинської європейської стратегії заявив екс-президент Польщі (1995-2005) Александр Квасневський, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми бачимо зараз піднесення націоналізму не лише у Польщі, але й у Європі взагалі. Але мене непокоїть, що це може стати загрозою для добрих відносин з Україною. Ми страждаємо через відсутність повноцінного діалогу на різноманітних рівнях – від політиків та експертів до суспільства. І через це, що мене дуже непокоїть, відносини наших країн можуть піти гіршим шляхи", - заявив екс-президент Польщі.

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