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У Парижі евакуювали рейс British Airways з міркувань безпеки

Неділя, 17 вересня 2017, 11:55
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В аеропорту імені Шарль де Голля у Парижі евакуювали пасажирів рейсу British Airways з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника аеропорту.

Як повідомив чиновник, рейс BA303 повинен був летіти в аеропорт Хітроу в Лондоні, проте літак був евакуйований.

Чиновник не повідомив подробиць щодо причини евакуації літака British Airways.

За даними Airlive, десятки поліцейських машин, озброєних офіцерів зі службовими собаками та пожежників оточили Airbus A320.

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