Прем’єр-міністр Сербії вперше взяла участь у гей-прайді

Понеділок, 18 вересня 2017, 08:49

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Прем’єр міністр Сербії Ана Брнабіч вперше в історії країни взяла участь у гей-прайді.

Про це повідомляє видання Vecernje Novosti.

"Сербія поважає розбіжності, це те, що сербський уряд хоче донести до громадян країни. Це добре, що у нас є розбіжності" - сказала Брнабіч, зазначивши, що її уряд не буде толерувати мову ненависті і злочини такого типу.

У гей-прайді, крім прем’єрки, взяли участь і декілька міністрів, а також посли та дипломати багатьох країн.

Проходив прайд у святковій атмосфері і завершився без жодних інцидентів.

Як відомо, у червні Ана Брнабіч стала першим відкритим прем’єром-лесбійкою на Балканах.