Популярність президента і прем’єра Франції продовжує знижуватися

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона і прем’єра Едуара Філіпа продовжує знижуватися.
Такими є результати опитування соціологічної служби Odoxa, повідомляє Le Figaro.
На запитання "Чи вважаєте ви Еммануеля Макрона гарним президентом" ствердно відповіли 44% опитаних.
Таким чином, в порівнянні з попереднім опитуванням соціологічної служби, проведеним у кінці червня, його популярність впала на 14 пунктів.
І навпаки – кількість тих, хто не вважає Макрона хорошим президнтом зросла на 15 пунктів, до 56%.
Аналоічно продовжує знижуватися популярність глави французького уряду. Схвально діяльність Едуара Філіпа оцінюють 46% французів, тоді як наприкінці червня таких було 57%.
Опитування проводилося 13-14 вересня серед 992 респондентів.