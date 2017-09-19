Популярність президента і прем’єра Франції продовжує знижуватися

Вівторок, 19 вересня 2017, 09:04

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона і прем’єра Едуара Філіпа продовжує знижуватися.

Такими є результати опитування соціологічної служби Odoxa, повідомляє Le Figaro.

На запитання "Чи вважаєте ви Еммануеля Макрона гарним президентом" ствердно відповіли 44% опитаних.

Таким чином, в порівнянні з попереднім опитуванням соціологічної служби, проведеним у кінці червня, його популярність впала на 14 пунктів.

І навпаки – кількість тих, хто не вважає Макрона хорошим президнтом зросла на 15 пунктів, до 56%.

Аналоічно продовжує знижуватися популярність глави французького уряду. Схвально діяльність Едуара Філіпа оцінюють 46% французів, тоді як наприкінці червня таких було 57%.

Опитування проводилося 13-14 вересня серед 992 респондентів.