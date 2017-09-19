Популярность президента и премьера Франции продолжает снижаться

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Эдуара Филиппа продолжает падать.
Таковы результаты опроса социологической службы Odoxa, сообщает Le Figaro.
На вопрос, считаете ли вы Эммануэля Макрона хорошим президентом, утвердительно ответили 44% опрошенных.
Таким образом, по сравнению с предыдущим опросом социологической службы, проведенным в конце июня, его популярность упала на 14 пунктов.
И наоборот - количество тех, кто не считает Макрона хорошим президентом, выросла на 15 пунктов, до 56%.
Аналогично продолжает снижаться популярность главы французского правительства. Деятельность Эдуара Филиппа одобряют 46% французов, тогда как в конце июня таких было 57%.
Опрос проводился 13-14 сентября среди 992 респондентов.