Популярность президента и премьера Франции продолжает снижаться

Вторник, 19 сентября 2017, 09:04

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Эдуара Филиппа продолжает падать.

Таковы результаты опроса социологической службы Odoxa, сообщает Le Figaro.

На вопрос, считаете ли вы Эммануэля Макрона хорошим президентом, утвердительно ответили 44% опрошенных.

Таким образом, по сравнению с предыдущим опросом социологической службы, проведенным в конце июня, его популярность упала на 14 пунктов.

И наоборот - количество тех, кто не считает Макрона хорошим президентом, выросла на 15 пунктов, до 56%.

Аналогично продолжает снижаться популярность главы французского правительства. Деятельность Эдуара Филиппа одобряют 46% французов, тогда как в конце июня таких было 57%.

Опрос проводился 13-14 сентября среди 992 респондентов.