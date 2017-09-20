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Іспанія взяла під контроль фінанси Каталонії для блокування референдуму

Середа, 20 вересня 2017, 09:33
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Іспанія взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму про незалежність.

Про це повідомляє AFP.

Мадрид вважає референдум незаконним і контроль над фінансами обмежує автономію регіону та ставить під сумнів виплату заробітної плати тисячам державних службовців.

"Це повна безвідповідальність, вони ведуть нас до адміністративного колапсу", - сказав віце-президент Каталонії Оріольд Хункерас, додавши, що подібний крок є "безпрецедентним".

Регіони Іспанії сплачують податки центральному уряду, після чого вони отримують квоти на охорону здоров'я, освіту та державну інфраструктуру.

Каталонія з населенням 7,5 мільйонів людей отримує приблизно 1,5 мільярда євро на місяць з Мадрида на покриття основних послуг.

"Це означає, що відтепер (каталонські лідери) більше не мають своїх грошей", - сказала прес-секретар міністерства бюджету Іспанії.

Вони не матимуть права на будь-які "додаткові витрати", крім тих, що вже передбачені, додала вона.

Хункерас у свою чергу заявив, що заморожування рахунків є замаскованим способом припинення автономії Каталонії, а подібні рішення можна приймати лише після дебатів та голосування в сенаті, верхній палаті парламенту Іспанії.

Мадриду тепер необхідно оплата роботу приблизно 170 000 працівників каталонського регіонального уряду, а це буде непростим завданням.

Центральній владі Іспанії потрібна детальна інформація, така як інформація про банківський рахунок або кількість днів відпустці, щоб вони могли розрахувати суму для сплати кожному працівнику.

Нагадаємо, парламент Каталонії 6 вересня схвалив референдум про незалежність, який запланували на 1 жовтня.

Конституційний суд Іспанії 7 вересня призупинив дію прийнятого парламентом Каталонії закону про проведення референдуму. 

Суд також призупинив дію прийнятого регіональним парламентом Каталонії закону про порядок відокремлення регіону.

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