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Сейсмологи вже кажуть, що поштовхи в КНДР не пов'язані з ядерним вибухом

Субота, 23 вересня 2017, 16:59
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Невеликий землетрус, з епіцентром на ядерному полігоні у Північній Кореї що був зареєстрований в суботу, швидше за все не був пов’язаний з новим вибухом.

Такого висновку дійшли південнокорейські сейсмологи та представники CTBTO – організації, що опікується відслідковуванням ядерних випробувань, висновки яких цитує Reuters.

Як повідомлялося, про новий підозрілий землетрус першими повідомили китайські сейсмологи; саме вони припустили, що йдеться про рукотворний землетрус – імовірно, спричинений вибухом.

Однак інші сейсмологічні служби не погодилися з такою оцінкою

Зокрема про це написав у твіттері виконавчий директор Організації договору про повну заборону ядерних випробувань Лассіно Зербо.

"Дві сейсмічні події (в північній Кореї в суботу) навряд чи були рукотворними. Вони  схожі на обвал (гірської породи, який стався) за 8,5 хвилин після шостого ядерного випробування в КНДР (3 вересня, коли було проведено вибух термоядерної бомби)", - повідомив посадовець.

До  схожого висновку прийшли південнокорейські сейсмологи, які  спостерігали не лише за магнітудою поштовхів, але і за поширенням характерних для вибуху хвиль у земній корі.

Коментарі з КНДР наразі не надходили.

Детальніше про ядерну програму КНДР читайте у таких матеріалах:

"120 кілотонн погроз: чи призведе північнокорейська криза до ядерної війни",

"Російський слід корейської ядерної програми: хто може ховатися за світовим конфліктом"

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