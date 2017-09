Сейсмологи вже кажуть, що поштовхи в КНДР не пов'язані з ядерним вибухом

Невеликий землетрус, з епіцентром на ядерному полігоні у Північній Кореї що був зареєстрований в суботу, швидше за все не був пов’язаний з новим вибухом.

Такого висновку дійшли південнокорейські сейсмологи та представники CTBTO – організації, що опікується відслідковуванням ядерних випробувань, висновки яких цитує Reuters.

Як повідомлялося, про новий підозрілий землетрус першими повідомили китайські сейсмологи; саме вони припустили, що йдеться про рукотворний землетрус – імовірно, спричинений вибухом.

Однак інші сейсмологічні служби не погодилися з такою оцінкою

Зокрема про це написав у твіттері виконавчий директор Організації договору про повну заборону ядерних випробувань Лассіно Зербо.

"Дві сейсмічні події (в північній Кореї в суботу) навряд чи були рукотворними. Вони схожі на обвал (гірської породи, який стався) за 8,5 хвилин після шостого ядерного випробування в КНДР (3 вересня, коли було проведено вибух термоядерної бомби)", - повідомив посадовець.

Two #Seismic Events! 0829UTC & much smaller @ 0443UTC unlikely Man-made! Similar to "collapse" event 8.5 mins after DPRK6! Analysis ongoing pic.twitter.com/DXaDn8TZOf