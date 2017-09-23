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Сейсмологи полагают, что новые толчки в КНДР не связаны с ядерным взрывом

Суббота, 23 сентября 2017, 16:59
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Небольшое землетрясение с эпицентром на ядерном полигоне в Северной Корее, зарегистрированное в субботу, скорее всего не связано с новым взрывом.

К такому выводу пришли южнокорейские сейсмологи и представители CTBTO – организации, которая занимается отслеживанием ядерных испытаний, выводы которых цитирует Reuters.

Как сообщалось, о новом подозрительном землетрясении первыми сообщили китайские сейсмологи; именно они предположили, что речь идет о рукотворном землетрясении – вероятно, вызванном взрывом.

Однако другие сейсмологические службы не согласились с такой оценкой

В частности об этом написал в твиттере исполнительный директор Организации договора о полном запрете ядерных испытаний Лассино Зербо.

"Два сейсмических события (в Северной Корее в субботу) вряд ли были рукотворными. Они похожи на обвал (горной породы, который произошел) через 8,5 минут после шестого ядерного испытания в КНДР (3 сентября, когда был проведен взрыв термоядерной бомбы)", - сообщил чиновник.

К похожему выводу пришли южнокорейские сейсмологи, которые наблюдали не только за магнитудой толчков, но и за распространением характерных для взрыва волн в земной коре.

Комментарии Пхеньяна по этому поводу не поступали.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в следующих материалах:

"120 килотонн угроз: приведет ли северокорейский кризис к ядерной войне"

"Российский след в корейской ядерной программе: кто может скрываться за мировым конфликтом"

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