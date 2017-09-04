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ЗМІ опублікували прощальний лист Обами до Трампа

Понеділок, 04 вересня 2017, 10:28
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44-й президент США Барак Обама у листі, написаному перед інавгурацією свого наступника Дональда Трампа, наголосив на важливості підтримувати верховенство права та застеріг щодо підриву "міжнародного порядку".

Текст листа вперше оприлюднила телерадіокомпанія CNN, у розпорядженні якої опинилася копія листа Обами.

Повідомляється, що Обама залишив листа Трампу в Білому домі перед інавгурацією 20 січня 2017 року.

Так, у листі, Обама дав Трампу чотири ключові поради.

"Нам обом - хоча і по-різному - але дуже й дуже пощастило. Не кожному так щастить. Тепер наша черга зробити все, що в наших силах, щоб створити більше шляхів, на яких кожна дитина і кожна сім'я, готові до наполегливої праці, могли б теж досягти успіху", - йдеться у першій пораді Трампу.

"Цьому світу зараз не обійтися без американського лідерства. Наша справа - діями та прикладом підтримувати порядок на світовій арені, яка після закінчення холодної війни стала тільки ширшою, і від якої залежать наші власні добробут і безпека", - написав 44-й президент США.

Обама також нагадав Трампу про тимчасовість перебування у Білому домі : "Саме це нас робить хранителями тих демократичних інститутів і традицій - таких, як верховенство права, принцип розмежування влади, рівність всіх перед законом та громадянські свободи, за які билися та проливали кров наші предки".

"І, наостанок, не дивлячись на вир подій і тягар відповідальності, завжди знаходьте час для друзів та для сім'ї. Вони допоможуть вам подолати неминучі труднощі", - порадив екс-президент Трампу.

Нагадаємо, через місяць після вступу на пост президента США, Дональд Трамп заявив, що його адміністрація успадкувала "безлад", а новини про те, що представники його кампанії були у постійному контакті з Росією - "фейкові".

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