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Лідер німецьких "Зелених": Росія перетворює себе на відкриту в’язницю

Вівторок, 05 вересня 2017, 08:56
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Лідер німецьких "Зелених" Джем Ездемір вважає правильною політику санкцій стосовно Росії і заявив, що РФ перетворює сама себе на "відкриту в’язницю".

Про це Ездемір сказав у понеділок, 4 вересня, під час теледебатів між лідерами виборчих списків п’яти партій, повідомляє Deutsche Welle.

"Україна добровільно погодилася відмовитися від усього свого ядерного арсеналу (…) Що сталося з кордонами України? Росія анексувала Крим, Східну Україну зайняли і дестабілізують російські солдати (…) Багато країн світу скажуть собі тепер: якщо ти не можеш покластися на слова Росії, США та інших, подивися на Україну", - сказав лідер "Зелених".

Ездемір підкреслив, що вважає правильною спільну політику санкцій ЄС щодо Росії.

"Ми не повинні винагороджувати Росію ще й за те, що вона перетворює власну країну на відкриту в'язницю і, до речі, ліберали теж повинні б це знати: (Росія. - Ред.) намагається масштабно втручатися у вибори в Європі", - додав політик.

Нагадаємо, у партії Меркель звинуватили Росію в хакерській атаці перед виборами.

Німецька спецслужба застерігає, що Росія має можливості для проведення кампанії з дезінформації під час виборів до Бундестагу.

Вибори до німецького Бундестагу відбудуться 24 вересня. 

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