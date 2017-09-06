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В Меркель бросили два помидора на предвыборном выступлении в Гейдельберге

Среда, 06 сентября 2017, 09:45
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В канцлера Германии Ангелу Меркель неизвестные бросили помидоры во время ее предвыборного выступления в Гейдельберге.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что неизвестные бросили два помидора в направлении сцены, где стояла Меркель.

Инцидент произошел уже в конце мероприятия в университетском кампусе, когда канцлер закончила свою речь.

Фото с сайта heidelberg24.de
Фото с сайта heidelberg24.de 
Протесты в Гейдельберге (фото heidelberg24.de) 

Сообщается, что Меркель спокойно отреагировала на инцидент, в результате которого на ее пиджак попал сок от помидоров.

Она протянула платок ведущей, на которую также попал сок.

Напомним, выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

Недавно канцлер Германии Ангела Меркель одержала убедительную победу в теледебатах над своим главным оппонентом, социал-демократом Мартином Шульцем.

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