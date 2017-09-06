В Меркель бросили два помидора на предвыборном выступлении в Гейдельберге

В канцлера Германии Ангелу Меркель неизвестные бросили помидоры во время ее предвыборного выступления в Гейдельберге.
Об этом сообщает Der Spiegel.
Отмечается, что неизвестные бросили два помидора в направлении сцены, где стояла Меркель.
Инцидент произошел уже в конце мероприятия в университетском кампусе, когда канцлер закончила свою речь.
|Фото с сайта heidelberg24.de
|Фото с сайта heidelberg24.de
|Протесты в Гейдельберге (фото heidelberg24.de)
Сообщается, что Меркель спокойно отреагировала на инцидент, в результате которого на ее пиджак попал сок от помидоров.
Она протянула платок ведущей, на которую также попал сок.
Напомним, выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.
Недавно канцлер Германии Ангела Меркель одержала убедительную победу в теледебатах над своим главным оппонентом, социал-демократом Мартином Шульцем.