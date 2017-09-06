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Трамп-молодший свідчитиме у комітеті Сенату США у справі щодо контактів з РФ

Середа, 06 вересня 2017, 14:48
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Дональд Трамп-молодший у четвер, 7 вересня, дасть свідчення на засіданні юридичного комітету Сенату США з приводу контактів кампанії Дональда Трампа-старшого з Росією.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на інформацію трьох членів комітету від Демократичної партії.

Це буде перша можливість, коли члени комітету зможуть отримати інформацію від когось із внутрішнього кола президента Трампа про ймовірні спроби кампанії зв'язатись з представниками Кремля в 2016 році.

Трамп-молодший буде першим з учасників зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою в Трамп-Тауері, що відбулася у червні 2016 року, який виступить перед Сенатом.

Члени комітету все ще сподіваються на свідчення колишнього керівника передвиборчої кампанії Пола Манафорта та зятя президента Джареда Кушнера з приводу цієї зустрічі.

Кушнер і Манафорт вже давали свідчення розвідувальному комітету Сенату.

Нагадаємо, раніше Трамп-молодший опублікував електронну переписку про зустріч, на якій йому нібито пропонували конфіденційну інформацію про Гілларі Клінтон від російського громадянина.

Він заявив, що зустріч з Весельницькою "стала найбільшою нісенітницею, яку я чув".

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