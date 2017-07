Син Трампа опублікував листування щодо зустрічі з юристом з РФ

Старший син президента США Дональда Трампа опублікував електронну переписку про зустріч, на якій йому нібито пропонували конфіденційну інформацію про Гілларі Клінтон від російського громадянина.

Дональд Трамп-молодший опублікував свої пояснення і електронні листи у Twitter.

В суботу видання New York Times написало, що 9 червня 2016 року син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер та на той момент голова виборчого штабу Пол Манафорт зустрілися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка пов'язана з Кремлем.

За даними видання, на зустрічі Весельницька пообіцяла надати компрометуючу інформацію на Гілларі Клінтон.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ