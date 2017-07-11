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Син Трампа опублікував листування щодо зустрічі з юристом з РФ

Вівторок, 11 липня 2017, 18:57
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Старший син президента США Дональда Трампа опублікував електронну переписку про зустріч, на якій йому нібито пропонували конфіденційну інформацію про Гілларі Клінтон від російського громадянина.

Дональд Трамп-молодший опублікував свої пояснення і електронні листи у Twitter.

В суботу видання New York Times написало, що 9 червня 2016 року син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер та на той момент голова виборчого штабу Пол Манафорт зустрілися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка пов'язана з Кремлем.

За даними видання, на зустрічі Весельницька пообіцяла надати компрометуючу інформацію на Гілларі Клінтон.

Трамп-молодший вів переписку з публіцистом Робом Голдстоуном, який пропонував організувати зустріч від імені чоловіка на ім’я Емін. "Я знайомий з Еміном з 2013 року…Він з батьком має у Москві дуже поважну компанію", - написав син президента США.

Очевидно, йдеться про Еміна Агаларова та його батька Араза, які є власниками Crocus Group.

У листі Голдстоуна йдеться про те, що "Королівський прокурор Росії" запропонувати надати "певні офіційні документи та інформацію про Гілларі та її відносини з Росією і була б дуже корисною для вашого батька".

Трамп-молодший відповідає: "Якщо це те, що ви кажете, мені подобається". Зазначимо, що в Росії немає королівської прокуратури, а є генеральна прокуратура.

Тема електронного листа від Голдстона вказана як "Росія - Клінтон, конфіденційна інформація".

Трамп-молодший раніше запевняв, що заздалегідь не отримував пропозицій про компромат на Клінтон. Він також заявив, що спочатку хотів провести телефонну розмову, але зрештою погодився на зустріч.

"Зустріч стала найбільшою нісенітницею, яку я чув. І мене насправді це хвилювало", - написав Трамп-молодший.

Весельницька відома як противниця американського "закону Магнітського" і намагається пролобіювати його скасування. Трамп-молодший заявив, що на зустрічі вона говорила саме про це і не надала жодної інформації про Клінтон.

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