Знайти
АКТУАЛЬНО

ЄК пригрозила Польщі, Чехії і Словаччині судом і штрафами через біженців

Ураган "Ірма" завдав серйозних збитків заморським територіям Франції

Словаччина "поважає" рішення Суду ЄС щодо мігрантів, але виконувати не буде

Угорщина відмовляється приймати біженців попри рішення Суду ЄС

Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії

Додон пішов проти уряду і зупинив рішення про участь армії у навчаннях в Україні

Угорщина та Словаччина, що відмовлялися приймати мігрантів, програли справу в Суді ЄС






У Чехії працюють 70 тисяч українців - найбільша трудова діаспора

Середа, 06 вересня 2017, 15:48
Версія для друку Коментарі

Українці стали найбільшою трудовою діаспорою у Чехії.

Про це під час економічного форуму у Криниці-Здруй (Польща) розповів заступник міністра праці та соціальної політики Чехії Томаш Петрічек, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Наразі ми маємо 300 тисяч заявок від українців на роботу у Чехії та біля 200 тисяч вакансій для працевлаштування українців. Це означає, що кількість українських працівників у Чехії буде зростати. І це при тому, що вони вже є найбільшою трудовою громадою у нашій країні", - сказав Петрічек.

За словами чеського чиновника, державна політика налаштована на сприяння працевлаштуванню українців.

"Ми маємо проблеми на ринку праці, які не можемо вирішити без працівників із третіх країн. Тому ми робимо спрощену систему для працевлаштування робітників, які мають високу професійну кваліфікацію, якої бракує на нашому ринку. Також ми міркуємо над заходами, які спростять працевлаштування для робітників із середньою кваліфікацією", - зазначив він.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:01
ЄК пригрозила Польщі, Чехії і Словаччині судом і штрафами через біженців
15:48
У Чехії працюють 70 тисяч українців - найбільша трудова діаспора
15:41
Ердоган: Туреччина не відмовляється від наміру членства в ЄС
15:26
фото, відео
Ураган "Ірма" завдав серйозних збитків заморським територіям Франції
15:04
Дослідження: вік українських економічних мігрантів у Польщі знижується
14:48
Трамп-молодший свідчитиме у комітеті Сенату США у справі щодо контактів з РФ
14:35
Уряд Молдови відправить армію на навчання в Україні всупереч Додону
14:26
Турецька поліція запобігла теракту, застреливши смертника
14:22
У всіх школах ЄС припинять продаж солодких напоїв в 2018 році
14:11
ООН: уряд Асада понад два десятки разів застосовував хімічну зброю у Сирії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ

Три мільярди на хабарі: в ЄС розкрили масштабну схему виплат за "допомогу" Азербайджану

До російських грошей додалися азербайджанські – на суму майже $3 млрд... Гроші, відмиті через цю схему, отримували родина керівника ЮНЕСКО, депутат з блоку Ангели Меркель, кандидат в президенти Словенії на майбутніх виборах та інші політики.

Наталя Іщенко, для Європейської правди

До загострення готові: Хорватія та Словенія підвищують ставки в суперечці щодо кордону

Словенія заявила про одностороннє виконання рішення Гаазького арбітражу про встановлення кордону з Хорватією. Загреб це рішення виконувати відмовився. ЄС і НАТО отримали конфлікт між країнами-членами, але, здається, не мають чіткого плану, що з цим робити.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  