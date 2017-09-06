У Чехії працюють 70 тисяч українців - найбільша трудова діаспора

Середа, 06 вересня 2017, 15:48

Українці стали найбільшою трудовою діаспорою у Чехії.

Про це під час економічного форуму у Криниці-Здруй (Польща) розповів заступник міністра праці та соціальної політики Чехії Томаш Петрічек, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Наразі ми маємо 300 тисяч заявок від українців на роботу у Чехії та біля 200 тисяч вакансій для працевлаштування українців. Це означає, що кількість українських працівників у Чехії буде зростати. І це при тому, що вони вже є найбільшою трудовою громадою у нашій країні", - сказав Петрічек.

За словами чеського чиновника, державна політика налаштована на сприяння працевлаштуванню українців.

"Ми маємо проблеми на ринку праці, які не можемо вирішити без працівників із третіх країн. Тому ми робимо спрощену систему для працевлаштування робітників, які мають високу професійну кваліфікацію, якої бракує на нашому ринку. Також ми міркуємо над заходами, які спростять працевлаштування для робітників із середньою кваліфікацією", - зазначив він.