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Спроба путчу в Чорногорії: організаторами назвали співробітників розвідки РФ

Середа, 06 вересня 2017, 17:44
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Прокуратура Чорногорії звинуватила двох російських розвідників в організації і координації спроби державного перевороту в Чорногорії із сусідньої Сербії.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Сьогодні відновилося слухання справи щодо спроби путчу у 2016 році і обвинувачення вперше оприлюднило докази про те, що Кремль планував скинути прозахідний уряд в Чорногорії.

Двоє громадян Росії - Едуард Шишмаков та Володимир Попов, які є співробітниками військової розвідки ГРУ РФ, звинувачуються в тому, що вони стояли за группою громадян Сербії і Чорногорії, які планували вбити тодішнього прем'єр-міністра Міло Джукановича.

Шишмаков і Попов перебувають в розшуку, їх судять заочно. Дванадцятьох інших обвинувачених, серед яких лідери опозиційного Демократичного фронту Андрій Мандіч та Мілан Кнезевич, звинувачують в "членстві у злочинній організації" з метою "вчинення терористичних актів" та підриву конституційного ладу.

Росія заперечувала причетність до спроби путчу, хоча Москва підтримує Демократичний фронт та інші опозиційні групи, які виступають проти членства в НАТО та за посилення зв'язків з Кремлем.

Раніше британське видання The Telegraph опублікувало фото ймовірних організаторів спроби державного перевороту в Чорногорії в жовтні 2016 року.

На знімках, отриманих європейськими спецслужбами, імовірно, зафіксовані два офіцера ГРУ РФ - Едуард Шишмаков та Володимир Попов.

Як відомо, 16 жовтня минулого року в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Опозиційні партії заявили, що вся операція була сфабрикована, і звинуватили прем’єра Міло Джукановича у використанні служб безпеки для продовження свого керівництва країною, яке триває вже чверть століття.

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