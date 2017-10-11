В Страсбурзі розробили шлях для зняття санкцій з РФ

Середа, 11 жовтня 2017, 10:56

У Раді Європи підготували механізм, який дозволить зняти санкції з РФ і повернути російську делегацію у ПАРЄ.

Про це йдеться у статті ЄвроПравди "Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій".

Зокрема, йдеться про резолюцію, співавтором якої є Мікеле Ніколетті, майбутній президент ПАРЄ, який обійме цю посаду в січні. У документі, голосування за який має відбутися в середу ввечері, містяться норми, здатні призвести до скасування санкцій проти РФ.

"Документ пропонує ПАРЄ та Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) "гармонізувати правила участі та представництва країн-членів в обох статутних органах". Це означає, що всі обмеження, накладені на росіян в ПАРЄ, мають бути скасовані – бо в КМРЄ санкцій проти РФ немає", - йдеться у статті.

При цьому іншого шляху гармонізації, тобто накладення на Росію санкцій КМРЄ, немає. Так, в останні кілька десятиріч Комітет міністрів не позбавляв права голосу жодну країну.

В статті повідомляється, що приховані наміри керівництва РЄ щодо повернення Росії були розгадані депутатами і ініціатива вже зіткнулася з жорстким опором.

"Українська та декілька інших делегацій вже зареєстрували поправки, які видаляють з документа згадки про "гармонізацію" і тому подібне. Хоча треба бути свідомим того, що прибічники повернення Росії нині сильніші, ніж будь-коли за останні три роки", - йдеться у статті.

Як повідомлялося, голова Комітету міністрів РЄ заявив у понеділок, що Росія поставила під загрозу роботу Ради Європи.

В офісі генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда заявили, що хочуть повернути росіян, але не через гроші.

Нагадаємо, у Росії заявили, що нове рішення щодо внеску РФ у бюджет Ради Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

Детальніше читайте у статті "Європейської правди": "Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій".