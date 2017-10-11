Знайти
АКТУАЛЬНО

Екс-прем'єру Португалії висунули звинувачення у 31 злочині

ЄС запросив Лукашенка в Брюссель на саміт "Східного партнерства"

Парламент Данії вперше обговорить закон, що може заблокувати Північний потік-2

Порошенко у ПАРЄ: поведінка РФ за три роки не змінилася, агресія триває

Порошенко відповів Земану щодо "продажу" Криму: цього не буде

Посольство Литви в Києві опинилося "в облозі" через будівельні роботи

Reuters: компанії з Росії та Криму попри санкції купують продукцію Microsoft






Всі рейси між ЄС та Британією можуть бути припинені в день Brexit - міністр

Середа, 11 жовтня 2017, 15:56
Версія для друку Коментарі

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хеммонд заявив, що "теоретично можливо", що всі рейси між ЄС та Британією можуть бути припинені в день виходу країни з блоку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Британський канцлер казначейства зазначив, що, хоча це малоймовірно, однак є можливість того, що якщо Британія залишить блок без угоди, то 29 березня 2019 року може не бути "повітряного сполучення".

"Теоретично можливо, що у випадку сценарію без угоди, не буде повітряного сполучення між Британією та Європейським Союзом 29 березня 2019 року. Але я не думаю, що хтось серйозно вважає, що ми дійдемо до такого", - заявив він.

Раніше британський міністр з питань Brexit Девід Девіс заявляв, що Британія хоче обговорити з ЄС деталі угоди про Brexit, але готова залишити блок і без цієї угоди.

Як відомо, Велика Британія і ЄС розпочали п’ятий раунд переговорів щодо Brexit – останню зустріч перед самітом ЄС 19 жовтня.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:35
Глава МЗС: істеричною реакцією на освітній закон РФ хоче виправдати окупацію
16:29
Екс-прем'єру Португалії висунули звинувачення у 31 злочині
16:25
Клімкін: Незнання української мови означає для угорської громади самоізоляцію
16:12
відео
Земан посварився зі ЗМІ в Раді Європи: приберіть оператора, або я його вб'ю
15:56
Всі рейси між ЄС та Британією можуть бути припинені в день Brexit - міністр
15:51
Угорщина вимагає швидшої інтеграції Західних Балканах до ЄС та НАТО
15:44
ЄС запросив Лукашенка в Брюссель на саміт "Східного партнерства"
15:25
Мирні переговори щодо Афганістану пройдуть в Омані, участь талібів не підтверджено
15:18
Парламент Данії вперше обговорить закон, що може заблокувати Північний потік-2
14:59
Суд Іраку видав ордер на арешт комісії, яка організувала референдум курдів
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій

Головна мета візиту Земана була в тому, щоби він заявив про необхідність зняття санкцій з РФ – і саме з цього він почав виступ. А скандальні заяви про Крим стали лише доповненням до основного меню... Та це не привід здаватися, ми маємо всі шанси на дипломатичну перемогу...

Юрій Панченко, Європейська правда

Трамп оголосив війну СОТ: чим ризикує Україна

Програвши торговельну суперечку в СОТ, Росія подає апеляцію. А оскільки розгляд апеляцій заблоковано, то остаточне рішення не буде ухвалене невизначено довгий термін. А отже, можна зберігати порушення, причому – на цілком легальних підставах.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  