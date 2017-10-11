Всі рейси між ЄС та Британією можуть бути припинені в день Brexit - міністр

Середа, 11 жовтня 2017, 15:56

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хеммонд заявив, що "теоретично можливо", що всі рейси між ЄС та Британією можуть бути припинені в день виходу країни з блоку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Британський канцлер казначейства зазначив, що, хоча це малоймовірно, однак є можливість того, що якщо Британія залишить блок без угоди, то 29 березня 2019 року може не бути "повітряного сполучення".

"Теоретично можливо, що у випадку сценарію без угоди, не буде повітряного сполучення між Британією та Європейським Союзом 29 березня 2019 року. Але я не думаю, що хтось серйозно вважає, що ми дійдемо до такого", - заявив він.

Раніше британський міністр з питань Brexit Девід Девіс заявляв, що Британія хоче обговорити з ЄС деталі угоди про Brexit, але готова залишити блок і без цієї угоди.

Як відомо, Велика Британія і ЄС розпочали п’ятий раунд переговорів щодо Brexit – останню зустріч перед самітом ЄС 19 жовтня.