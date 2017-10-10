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Ягланд: якщо Росія не платитиме внески, вона втратить статус члена РЄ

Вівторок, 10 жовтня 2017, 17:15
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Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на потребі відновити платежі Російської Федерації до бюджету РЄ.

Про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ.

Ягланд попросив депутатів не сприймати російські платежі як суто фінансову проблему.

"Це не фінансова проблема. Просто неприпустимо, коли країна-член не платить до бюджету організації. Якщо держава-член не платить, вона не може бути членом", - пояснив генсек, зауваживши, що "внесок РФ – 10% бюджету Ради Європи".

Ця заява стала першим визнанням можливості виходу Росії зі складу Ради Європи з боку генсека РЄ.

Ягланд зазначив, що наразі невідомо, чи надійде платіж від РФ наступного року, і він намагається домовитися з росіянами про відновлення платежів. "Якщо вони не платитимуть наступного року, ситуація буде ще небезпечнішою, в тому числі політично. Але зараз я сконцентрований на пошуку рішення проблеми".

"Нам потрібно вирішити, чи ми хочемо мати Росію в РЄ, чи за межами РЄ?" - запитав генсек, додавши, що він є прибічником збереження Росії в складі організації.

Він закликав представників ПАРЄ "подивитися, що стало причиною конфлікту", хоча не уточнив, яку відповідь на це питання він дає для себе.

Як повідомлялося, голова комітету міністрів РЄ заявив у понеділок, що Росія поставила під загрозу роботу Ради Європи.

В офісі генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда заявили, що хочуть повернути росіян, але не через гроші. 

Нагадаємо, у Росії заявили, що нове рішення щодо внеску РФ у бюджет Ради Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

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